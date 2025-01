Quotidiano.net - Un attimo di pace

Perdersi per poi ritrovarsi: accadrà tante volte nella vita di non sentirsi centrati con se stessi. Gli impegni quotidiani, le cose da fare, la rapidità delle giornate fanno tacere (anzi zittire) le nostre esigenze più profonde. Fermati e rallenta, anche solo per qualche minuto: una mano sul petto, e un respiro profondo. "Io ci sono e mi sento". Riconettiti con te stesso e mostra gratitudine per quello che hai e per ciò che sei