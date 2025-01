Ternitoday.it - Umbria, schiacciato da un macchinario: muore operaio 32enne

Leggi su Ternitoday.it

Undi 32 anni ha perso la vita oggi pomeriggio all'Europoligrafico di Santa Sabina, nella periferia di Perugia. Secondo quanto appreso, per cause in via di accertamento, il lavoratore sarebbe statoda un.Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le forze.