Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la probabile formazione contro il Club Brugge, le parole di Thiago Motta e Koopmeiners, novità su Renato Veiga

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 20 gennaio 2025– 19 gennaio 2025– 18 gennaio 2025– 20 gennaio 2025, contatti positivi col Chelsea! Il difensore è in pole per la difesa dei bianconeri: gli inglesi aprono anche per Chilwell in questo casoOre 23:30 –, contatti positivi col Chelsea: importanti aggiornamenti per quanto riguarda il difensoreDanilo Napoli, l’affare si farà! Ecco quando il difensore lascerà lae dirà sì a Conte: tutti i dettagliOre 23:10 – Danilo Napoli, il difensore brasiliano sarà un nuovo calciatore azzurro: ecco quando arriverà la risoluzione con laProbabili formazioni: le possibili scelte diper la sfida di Champions League.