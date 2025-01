Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Crosetto: “Iniziativa ormai stabilmente in mano alla Russia”. A inizio anno Meloni diceva: “Mosca impantanata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgiasostiene che lasi sia “in“, ma Guidonon sembra essere d’accordo. Nel corso dell’informativa al Senato sulla decisione italiana di estendere il sostegno a Kiev fino a dicembre 2025, il ministro della Difesa ha riportato una situazione diversa da quella dipinta dpresidente del Consiglio: “La situazione sul campo è in continua evoluzione – ha detto il titolare della Difesa – Negli ultimi mesi laha intensificato gli attacchi alle infrastrutture critiche sfruttando le cospicue riserve di munizionamento e sistemi di attacco che ha accumulato anche grazie all’aiuto di Paesi che la sostengono in maniera esplicita. L’inalle truppe russe, impegnate soprattutto nei settori orientali dell’. Le forze diavrebbero sotto controllo circa 108mila chilometri quadrati di territorio ucraino, per capirci pari a tutta l’Italia settentrionale, il 18% dell’”.