Fanpage.it - Uccise l’ex fidanzata a colpi di pistola a Savona: in appello pena ridotta a 30 anni per Safayou Sow

Leggi su Fanpage.it

Danjela Neza, 29, venne uccisa la notte tra il 5 e il 6 maggio 2023 in piazza delle Nazioni, a. A febbraio 2024 il 28enneSow è stato condannato all'ergastolo in primo grado per il femminicidio dell'ex. Oggi la Corte d'di Genova ha ridotto laa 30