Ubriaco picchia la convivente dopo aver tentato di asfissiarla | in carcere

FIRENZE – Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Firenze.I militari del nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un peruviano di 30 anni, con precedenti specifici e gia? sottoposto ad ammonimento del Questore di Firenze.I militari sono intervenuti a Novoli nelll’abitazione della, una donna italiana di un anno più giovane, che aveva chiesto aiuto in quanto l’uomo, rientrato in casa in evidente stato di ubriachezza,un violento diverbio con la stessa, le aveva prima tappato il naso e la bocca con una mano, impedendole di respirare e,che la stessa si era divincolata, l’aveva colpita con un pugno al volto.La donna, ha raccontato l’accaduto, riferendo anche di un altro analogo episodio, avvenuto nel mese di dicembre 2024, all’esito del quale era stata percossa dall’uomo, che le aveva cagionato lesioni guaribili in 30 giorni, con la frattura della mano.