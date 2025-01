Lapresse.it - Turchia: salgono a 66 i morti in incendio hotel in località sciistica

Ankara (), 21 gen. (LaPresse/AP) – Il ministro degli Interni turco ha dichiarato che nell’scoppiato in undella popolaredi Kartalkaya sono morte almeno 66 persone. Ali Yerlikaya ha aggiunto che almeno altre 51 persone sono rimaste ferite. “Siamo profondamente addolorati. Purtroppo abbiamo perso 66 vite nell’scoppiato in questo”, ha detto Yerlikaya ai giornalisti dopo aver ispezionato il sito. Il ministro della Salute Kemal Memisoglu ha sottolineato che almeno uno dei feriti è in gravi condizioni.