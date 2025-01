Iltempo.it - Turchia, incendio nell'hotel della località sciistica di Kartalkaya: 66 morti

Leggi su Iltempo.it

Sono 66 le vittime dell'divampato questa notteGrand Kartal, struttura legata agli impianti sciistici di, un comprensorio lontano poco più di 150 km dalla capitale turca Ankara. I feriti, attualmente in ospedale, sono invece 51, alcuni dei quali in gravi condizioni. Questo l'ultimo bilancio. Il ministroGiustizia Yilmaz Tunc ha dichiarato che 6 magistrati sono stati nominati per indagare le causetragedia. Dalle prime informazioni disponibili, però, pare che l'si sia sviluppato all'interno del ristorantestruttura. Le riprese televisive hanno mostrato enormi colonne di fumo che si alzavano nel cielo con una montagna innevata dietro l'. Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, dopo aver ispezionato il sito, ha detto: "Siamo profondamente addolorati.