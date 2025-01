Lapresse.it - Turchia, incendio in hotel di una località sciistica: le immagini

Unè scoppiato in unnelladi Kartalkaya, nella provincia di Bolu, nel nord-ovest della. Almeno 10 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. Due delle vittime sono decedute dopo essere saltate dall’edificio in preda al panico, ha dichiarato il governatore Abdulaziz Aydin. Ledelle tv locali hanno mostrato il tetto e gli ultimi piani dell’in fiamme. Le cause dell’sono ancora da accertare.