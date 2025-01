Ilmessaggero.it - Trump, cosa è successo all'insediamento: i problemi alla musica, il mancato giuramento sulla Bibbia e il ballo con la spada. Top e flop

Leggi su Ilmessaggero.it

all'di? Gaffe,che non parte e balli con la. All'inauguration day (il secondo per il tycoon) non sono mancatidurante la.