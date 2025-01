Inter-news.it - Trevisani: «Zalewski all’Inter sarebbe molto utile, sa fare tante cose»

Leggi su Inter-news.it

promuove l’ipotetico arrivo didalla Roma. Il laterale polacco è in uscita dal club giallorosso.ACQUISTO IPOTETICAMENTE– Negli ultimi giorni è emerso per l’Inter il nome di Nicola, in caso di addio di Tajon Buchanan. Il laterale di Tivoli, ma di nazionalità polacca, non è più un titolare alla Roma e a giugno andrà in scadenza di contratto. Se ne parla su Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio. Riccardocommenta questo ipotetico arrivo diin questa maniera: «L’Inter chiede tanto, si era parlato di Pellegrini, di. Io escludo che la Roma prenda Buchanan ma non escludo che prenda. Fuori da Roma è un buon giocatore. Per me nonun brutto colpo, anzi. Pensa in un contesto che funziona come l’Inter.