Genovatoday.it - Treni, sciopero di 24 ore

Leggi su Genovatoday.it

Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di sabato 25 alle ore 20.59 di domenica 26 gennaio 2025 è indetto unonazionale del personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenord.Ipossono subire cancellazioni o variazioni e l'agitazione sindacale può.