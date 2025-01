Palermotoday.it - Tredici chili di hashish acquistati con criptovalute e consegnati da un corriere allo Zen: due arresti

Leggi su Palermotoday.it

Droga acquistata dalla Spagna tramite i social, pagata con i Bitcoin, indirizzata a gente inesistente e consegnata da unZen dove però c'erano i carabinieri appostati e pronti a intervenire. Due ragazzi di 21 anni (T. B. A. e P. D. D.) sono finiti in manette sabato scorso in via.