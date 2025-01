Ilgiorno.it - Trattori in centro per ricevere la benedizione

Il maltempo non ha fermato i "bisonti" delle campagne, a Bellinzago Lombardo sfilata edi rito per decine e decine di mezzi agricoli: in parte locali, in parte in arrivo dai comuni della zona, in parte anche da altre aree della regione. È antico e sentito, nel paese della Martesana che preserva la percentuale più alta di territorio ancora coltivato e vanta decine di aziende agricole modello, il rituale delladei, celebrato, ogni anno, nei giorni fra Sant’Antonio e San Sebastiano. Così domenica scorsa, secondo una formula collaudata: ritrovo, messa,, sfilata per le vie del paese. "Una ricorrenza cui teniamo moltissimo - così il sindaco Michele Avola - e cui partecipa tutta la cittadinanza. Un grande caos: ma ne vale, decisamente, la pena". M.A.