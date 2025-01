Firenzetoday.it - 'Tramvia veloce', linea per arrivare a Prato: primo lotto 8 km con 13 fermate, costo 500 milioni

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPrende forma il progetto per collegare con il trama Firenze, passando per Campi Bisenzio, che potrebbe quindi avere una secondadiretta con il capoluogo, più a nord rispetto alla4 Leopolda - Piagge - Campi Bisenzio.