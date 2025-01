Ilgiorno.it - Traffico di cocaina dal Sud America: l’operazione della Dda di Brescia

, 21 gennaio 2025 – Una ventina di persone coinvolte, di cui dodici destinatarie di misure cautelari in carcere e otto in attesa dell’interrogatorio. Sono i numeri delanti drogaPolizia di Stato epolizia albanese, coordinati dalla Direzione Distrettuale AntimafiaProcura die dalla Spak (la procura albanese). Sono in corso anche numerose perquisizioni. Si tratta di un'indagine su un'associazione transnazionale finalizzata aldi ingenti quantitativi diprovenienti dal Sud. La droga era fatta giungere in Italia a bordo di autoarticolati che si rifornivano nei paesi del centro Europa. L'operazione si svolge tra l'Albania e le province di, Milano, Torino, Verona, Bolzano, Cremona, Novara, Pavia, Trento e Treviso.