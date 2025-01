Milanotoday.it - Torna il Frecciarossa Milano-Parigi che era stato chiuso per una frana

Leggi su Milanotoday.it

Non sarà a marzo ma ad aprile del 2025, ma ci siamo quasi: è tutto pronto per il ritorno del trenodi Trenitalia France, società di Trenitalia. A giugno, inoltre, sempre con Trenitalia France, prenderà il via il nuovo collegamento interno trae Malpensa. Le.