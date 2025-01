Salernotoday.it - Torna "Giffoni in a Day", la formula rinnovata dei tradizionali Movie Days

Leggi su Salernotoday.it

in a Day, ladeiriservati alle scuole. Un’opportunità per sostenere il percorso formativo di ragazzi e docenti, offrendo strumenti per esplorare temi significativi attraverso il linguaggio del cinema. Primo appuntamento lunedì 27 gennaio.