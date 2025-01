Tg24.sky.it - Torino, scarcerato il generale libico Almasri arrestato domenica

A quanto si apprende, è statoNjeem Osama Elmasry, il capo della polizia giudiziaria libica, noto comesu mandato di cattura spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aja e portato in carcere a. L'arresto non sarebbe stato convalidato e, in considerazione del suo profilo, l'uomo è stato espulso. Ora è in volo verso Tripoli.