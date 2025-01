Lapresse.it - Torino, Cgil denuncia: code e notti all’addiaccio all’ufficio immigrazione

La video-delladimostra le drammatiche condizioni in cui sono costrette le persone in codadella questura. Questi individui, spesso in attesa per giorni, cercano disperatamente di ottenere un biglietto per prenotare il rinnovo del permesso di soggiorno. Molti trascorrono lesul marciapiede, dormendo su cartoni fradici e riparandosi con teli di plastica. Alcuni hanno portato tende da campeggio per trovare un minimo di conforto. Tra loro ci sono uomini e donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni. Una situazione ormai insostenibile, che lada tempo. Oltre a rappresentare un grave problema umanitario, pone serie preoccupazioni per la salute e la salubrità pubblica.