Ilpescara.it - Toppetti in visita alla scuola Andersen dove è partito il metodo Montessori: "Cresce l'offerta educativa in città"

Leggi su Ilpescara.it

L'assessore comunale Valeriasi è recata innelladell'infanziain via Salara Vecchia, per la prima volta a Pescara, è in vigore ileducativo.“Ilideato dpedagogista Mariaè uneducativo che si basa sulla.