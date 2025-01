Ilnapolista.it - Thuram: «Napoli senza Coppe? L’anno scorso abbiamo vinto con la Champions, non è una scusa»

Marcusalla vigilia della trasferta dell’Inter inLeague con lo Sparta Praga ha parlato in conferenzaL’Inter segna meno inLeague? «Per me non c’è molta differenza, contano sempre e solo i tre punti. InLeague solo contro il Leverkusen nonsegnato. Il fatto che il risultato sia 1-0 o 3-0 non importa, conta solo la vittoria»Quanto è difficile giocare contro ilche non ha le?«la Serie A giocando la, non penso sia una. Ciò che conta e che fa davvero la differenza è la freschezza mentale con cui entriamo in campo in campionato per provare a vincere in ogni partita».Tu e Lautaro a segno nella stessa partita 254 giorni dopo? «Io sono contento quando segna Lautaro e lui è contento quando riesco a segnare io.