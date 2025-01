Firenzetoday.it - The Square presenta Fiabe Jazz, “Hansiel e Gretel”, la sorprendente rilettura della favola classica

Leggi su Firenzetoday.it

Un’esperienza unica di teatro e musica per grandi e piccini, dove l'improvvisazione si fonde con l'ironia per trasformare le favole classiche in storie dal sapore moderno e inaspettato. L'originale format, ideato dall'attore Roberto Caccavo, con musiche dal vivo, è pronto a divertire e.