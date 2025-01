Salernotoday.it - Terzo mandato, De Luca ironizza su Bersani. Il Pd: "E' stato sgarbato"

Leggi su Salernotoday.it

"Quando Pierluigiparla, capita come sempre che abbia ragione. Sottoscrivo parola per parola la sua recente intervista con alcune dichiarazioni molto responsabili anche in merito alla vicenda campana e a lui do la mia piena solidarietà dopo la pessima risposta del presidente De, che.