Terremoto di magnitudo 6 a Taiwan: frane e crolli, 27 feriti

Ildi6 registrato nella notte aha causatodei soffitti delle case, ferendo 27 persone, in base all'ultimo aggiornamento delle autorità locali. L'epicentro è stato individuato a 12 chilometri a nord di Yujing, distretto agricolo meridionale dell'isola noto per la coltivazione di mango. I vigili del fuoco, hanno riferito i media di Taipei, hanno salvato tre persone, tra cui un bambino, intrappolate in una casa crollata nel vicino distretto di Nanxi. Nel complesso, sono state registrate più di 50 scosse di assestamento dopo quella principale avvenuta poco dopo mezzanotte locale, ha riferito la Central Weather Administration di. La National Fire Agency ha precisato di non aver rilevato "alcun danno grave" fovuto alche ha ferito 27 persone, secondo il ministero della Salute.