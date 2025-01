Ternitoday.it - Terni, un anno di attività dei carabinieri: “Crediamo che la città sia sicura”

Leggi su Ternitoday.it

Tempo di bilancio dell’svolta dal comando provinciale deie nel territorio ternano nell’ultimo. I militari sono stati impegnati in 15.788 tra servizi di pattuglia e perlustrativi e in 1.253 impieghi per servizi di ordine pubblico. A parlarne Antonio De Rosa.