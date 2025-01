Ternitoday.it - Terni, la protesta: “Lavoro irregolare nel settore del food delivery. Chiediamo un’azione delle istituzioni”

Leggi su Ternitoday.it

Un sit-in pacifico per sollecitare un intervento. Nelle scorse ore infatti alcuni rider si sono ritrovati in presidio, muniti di cartelli, per far valere le proprie ragioni, spiegate in questi termini: “Asi sta consumando un grave problema legato alnel.