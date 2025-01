Bresciatoday.it - Tennis: il memorial Polotti di Lumezzane diventa un open e incorona Filiberto Fumagalli

Leggi su Bresciatoday.it

Il salto in avanti è stato di quelli ambiziosi, ma non ha fatto altro che raddoppiare la soddisfazione. Perché per la settima edizione delCaterina, tradizionale torneo di fine anno delClub, gli organizzatori hanno scelto di alzare l’asticella trasformando l’ex.