Tanto fumo e poco arrosto

Inizio soft, che per alcuni potrebbe sembrare anche un avvio flop. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza antia Milano, quindi in venti giorni, sono state staccate appena 16 multe. Un’inezia, che potrebbe essere spiegabile col fatto – come del resto il Comune aveva lasciato intendere – che nelle prime settimane si sarebbe puntato più sulla dissuasione e sulla prevenzione che sulla repressione. O col fatto che i milanesi (e non), super disciplinati, hanno subito rispettato le nuove regole ed è quindi stato arduo appioppare loro sanzioni fra i 40 e i 240 euro. I più maliziosi penseranno invece che, semplicemente, con le mille emergenze che questa città deve affrontare – migliaia di auto in divieto di sosta ogni giorno, incidenti, aggressioni, scippi e tutto il resto che sappiamo e leggiamo – controllare chi ha una sigaretta fra le mani, o piombare come falchi su un fumatore che ne sta sfilando una dal pacchetto, sia l’ultima delle priorità per le forze dell’ordine.