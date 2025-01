Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento sull’Ascoli - Mare: tre persone soccorse

Giornata difficile sulle strade della fascia costiera del Piceno. Dopo i due incidenti accaduti sull’Autostrada A 14, se n’è aggiunto un altro nel pomeriggio inoltrato sulla carreggiata est dell’Ascoli-, al confine tra i territori di Monteprandone e San Benedetto, nelle vicinanze dello svincolo per il casello autostradale. Poco prima delle ore 18, vi è stato una catena fra tre auto nel quale sono rimaste ferite tredal personale della potes -118. I pazienti sono stati stabilizzati a bordo delle ambulanze e poi trasportati al Madonna del Soccorso, due in codice giallo e uno in codice verde, per essere sottoposti ad accertamenti clinici e diagnostici al fine di valutare l’entità dei danni subiti. Il più serio è un ragazzo di 26 anni residente a Cologna spiaggia, dipendente di un’azienda della Vallata.