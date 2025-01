Ilrestodelcarlino.it - Sul green del Terre di Canossa dominano Spattini e Bonetta

Dopo la breve pausa invernale il circolo di golf reggianodiha dato il via all’attività agonistica 2025. Sabato 18 gennaio i golfisti si sono messi alla prova nella tappa del circuito Ticket to Paradise che premierà i migliori giocatori della stagione con un viaggio a tema golfistico. Il parmense Roberto Nevi ha vinto con un giro in 92 colpi. In prima categoria Stefano Francescotti (29) ha preceduto Max Fornaciari (27) mentre in seconda Marco Frattini (35) che ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ha avuto la meglio sul bravo Bonfiglio Baroni, a sole due lunghezze. Premi speciali a Italina Cerioli (30), miglior lady, e Francesco Cozzani (33), senior. Domenica il divertimento è stato l’ingrediente principale della Ocean’s Cup, giocata con formula Louisiana a coppie.