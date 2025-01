Forlitoday.it - Stesso stipendio, ma con la settimana corta: la nuova strategia lavorativa dell'agenzia di comunicazione

Leggi su Forlitoday.it

L’anno comincia con una novità in Integra Solutions,di digital marketing eforlivese associata a Cna Forlì-Cesena e da 25 anni al fiancoe imprese come partner strategico di crescita per lo sviluppo del business. Dopo un 2024 chiuso con una crescita del 30%, l’azienda.