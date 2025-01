Sport in tv oggi martedì 21 gennaio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di212025. Torna la Champions League dopo oltre un mese di pausa, con subito tre italiane in campo: l’Atalanta riceve lo Sturm Graz, il Bologna il Borussia Dortmund, e la Juventus vola a Bruges. In mattinata spazio al tennis con i quarti di finale degli Australian Open, con l’Australia che è protagonista anche nel ciclismo con il via del Tour Down Under. Infine riflettori puntati sullo sci alpino con lo slalom gigante femminile di Kronplatz e sul basket, con l’Eurocup che vede impegnata Trento. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv21digliFACE.