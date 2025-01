Inter-news.it - Sparta Praga-Inter, Inzaghi cambia il regista? Probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

sarà la settima sfida di questa Champions League per le due compagini europee: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –si giocherà domani 22 gennaio alle ore 21 allo Stadion Letnà. I nerazzurri, qualificati virtualmente agli ottavi di finale di Champions League con i 13 punti confezionati nelle prime 6 giornate della competizione, non hanno altro obiettivo che non sia quello di emergere vittoriosi dalla trasferta di. Il confronto nasconde più insidie di quelle che ci si potrebbe immaginare, stante il fatto che i cechi non disputino una partita ufficiale dal 15 dicembre. Curiosità sul modo in cui la squadra di Lars Friis approccerà all’incontro: maggiore vitalità o minore predisposizione a disputare con efficacia un match di cartello?, ladi:LE SCELTE – Indovrebbe puntare nuovamente (se si considera quanto stia impiegando il polacco in Europa) su Piotr Zielinski per il ruolo di direttore del centrocampo nerazzurro.