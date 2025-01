Ferraratoday.it - Spal, addio definitivo a Büchel: il centrocampista ceduto al Messina

Leggi su Ferraratoday.it

Marcelè ufficialmente un giocatore del. Il– classe 1991, nazionale del Liechtenstein – è infatti statodallaalla società siciliana a titolo. Nell’arco della sua carriera in biancazzurro,ha collezionato 29 presenze in campionato (per.