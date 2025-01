Lanazione.it - Spacciava dai domiciliari, pusher arrestato

Città della Pieve (Perugia), 21 gennaio 2025 - Era aiper reati di spaccio. Ma ha pensato bene di proseguire l'attività chattando con i clienti per poi riceverli direttamente a casa per la consegna di droga. Ora è finito in manette a Capanne. La Polizia ha eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in sostituzione di quella degli arrestinei confronti di un 34enne tunisino. Ierano stati disposti nel dicembre 2024. Le indagini: i poliziotti il 16 gennaio scorso hanno notato un uomo che entrava all'interno dell'abitazione dell'indagato per poi uscirne subito dopo; quest'ultimo, a seguito dei successivi controlli, è stato trovato in possesso di involucri di eroina verosimilmente acquistata direttamente dal 34enne sottoposto agli arrestie precedentemente contattato tramite messaggi.