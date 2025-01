Perugiatoday.it - Spacciatore in trasferta, arrestato a Perugia dalla Polizia di Assisi dopo la consegna delle dosi

Leggi su Perugiatoday.it

Gli agenti del Commissariato dihanno, adurante un controllo mirato, un albanese di 21 anni per possesso di droga ai fini di spaccio.Gli agenti hanno notato un giovane aggirarsi a Bastia Umbra in atteggiamento sospetto e giunto in prossimità di un albero, raccogliere.