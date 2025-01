Oasport.it - Sofia Goggia amareggiata: “Ho fatto un errore da polla, non ero mai uscita così”

durante la prima manche del gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, che nell’ultimatra le porte larghe aveva conquistato un pregevole quinto posto a Kranjska Gora, si è inclinata troppo in una curva verso desta ed è scivolata.L’azzurra era impegnata nel secondo settore della pista italiana, dopo che al primo intermedio era transitata con un ritardo di appena quattro centesimi. La 32enne aveva tutte le carte in regola per conseguire un risultato di spessore e invece marca un altro pesante ‘zero’ dopo le due uscite del weekend di St. Anton, a cui avevaseguito la vittoria nella discesa di Cortina d’Ampezzo., che non ha riscontrato problemi fisici dopo la scivolata, ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Hounda