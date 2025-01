Oasport.it - Skjelmose e la rinuncia al Giro d’Italia: “Volevo farlo, ma la squadra ha deciso di mandarmi al Tour”

Non ci sarà Mattiassulle strade del2025. Il corridore danese avrebbe voluto essere uno dei protagonisti della Corsa Rosa, ma invece ha dovuto cambiare completamente i suoi piani e ambizioni. La Lidl-Trek,del 24enne di Copenaghen ha infatti previsto un calendario diverso per uno dei suoi uomini di punta, con ilde France come principale obiettivo.La Lidl-Trek punta moltissimo sue lo considera il proprio capitano nella prossima edizione della Grande Boucle. Il danese è chiamato ad un definitivo salto di qualità in un grane, dopo che comunque lo scorso anno ha concluso al quinto posto la Vuelta, vincendo anche la maglia bianca di miglior giovane.In un’intervista alla TV danese TV2,ha chiarito il dilemma tra: “È stata una conversazione un po’ strana, perchédavvero correre il, ma laha insistito perché corressi il