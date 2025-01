Riminitoday.it - Sigep e viabilità, Federalberghi: "Basta polemiche sterili sul traffico, non siamo una città dormitorio"

Leggi su Riminitoday.it

Sul dibattito relativo ale allacittadina per via delalla Fiera di Rimini, si inserisce anche Patrizia Rinaldis, presidente diRimini: “Dovremo tutti essere orgogliosi di un traino così importante come la fiera per l'economia con presenze nazionali e.