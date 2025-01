Lanotiziagiornale.it - Sessant’anni di abusi in Alto Adige, l’indagine choc sui preti pedofili

di stupri e. Nella stragrande maggioranza perpetrati ai danni di minorenni. È la sconvolgente realtà svelata dalcommissionata dalla Diocesi di Bolzano e Bressanone su quanto avvenuto all’interno della Chiesaatesina tra il 1964 e il 2024, allo studio legale Westpfahl-Spilker-Wastl di Monaco di Baviera. Un rapporto reso noto ieri, dai contenuti inquietanti.I numeri degliSecondo le risultanze delnei 60 anni esaminati sono avvenuti 67sessuali, dei quali 59 ai danni di minorenni. Ad abusare sessualmente sarebbero stati 29 sacerdoti di età compresa tra i 28 e i 35 anni. L’età delle vittime minorenni, invece, variava tra gli 8 i 14 anni.Le vittime sicure sono 59 e 41 i chierici sospettiNelle pagine redatte dallo studio legale – noto per aver già preparato studi simili suglinelle Diocesi di Colonia (2018) e Aquisgrana (2020), nonché per l’arcidiocesi di Monaco-Frisinga (2022) – si legge che gli indizi di possibili aggressioni sessuali portano il computo a 67 casi totali, con 59 vittime “provate” o “molto probabilmente” documentate e 16 i casi classificati come “non ancora risolti”.