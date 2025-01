Amica.it - Se il look di Ivanka Trump ricorda “Il racconto dell’ancella”

Per il secondo Inauguration Day del padre Donald,ha indossato un’elegantissimo totalverde petrolio. Una mise sofisticata composta da un completo a vita stretta che citava il classico dei classici: il newdi Dior. Impeccabile. Peccato che il celebre profilo Instagram Diet Prada abbia colto l’occasione per formulare subito un associazione irriverente.La figlia del presidente ha scelto un tailleur di Dior con gonna a matita e giacca con lo scollo a scialle asimmetrico, stretta in vita da una cintura. Completano la mise tacchi a spillo, borsa Lady Dior, collant velati e cappellino in stile british. In poche ore l’account Instagram più temuto nella moda ha notato una certa somiglianza con lo stile di Serena Joy Waterford, uno dei personaggi principali di The Handmaid’s Tale.