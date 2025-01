Sondriotoday.it - Scontro tra due auto: ferita una donna

Brutto incidente oggi poco dopo le 14 a Dubino, lungo viale Lombardia: per ragioni ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna, infatti, duesi sono scontrate.Subito dopo l'impatto i soccorsi sono scattati in codice rosso, quello di massima.