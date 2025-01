Quotidiano.net - Schettino chiede la semilibertà. Ha già scontato metà della condanna

L’ex comandanteCosta Concordia, Francesco, ha chiesto di poter accedere al regime di. Nel 2017 era statoto in via definitiva a 16 anni per il naufragionave da crociera nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio provocando 32 vittime e centinaia di feriti.ha maturato il termine che gli consente di accedere alle misure alternative al carcere avendo giàpena. L’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma si terrà il 4 marzo.beneficia di 45 giorni all’anno di permessi grazie alla buona condotta in carcere. L’ex comandante 3 anni fa aveva ottenuto la possibilità di lavorare in carcere: gli era stato affidato il compito di contribuire alla digitalizzazione dei documenti giudiziari su Ustica e via Fani a Roma col sequestro di Aldo Moro.