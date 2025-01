Sanremo 2025 Federica Abbate regina degli autori | la firma in 7 canzoni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –vince la sfidadi. La cantautrice, compositrice e paroliera italiana, classe 1991,tra musiche e testi ben 7 brani del festival. In particolare,co-i brani di Serena Brancale (‘Anema e core’); Sarah Toscano (‘Amarcord’), Fedez (‘Battito’), Clara (‘Febbre’); Rose Villain (‘Fuorilegge’), Emis Killa (‘Demoni’) e Joan Thiele (‘Eco’). Medaglia d’argento per Davide Simonetta che co-5 brani: ‘Viva la vita’ di Francesco Gabbani, ‘Mille vote ancora’ di Rocco Hunt, ‘Incoscienti giovani’ di Achille Lauro, ‘Dimenticarsi alle 7’ di Elodie e ‘Fango in paradiso’ di Francesca Michielin. Benché l’autore prolifico per antonomasia sia ormai Davide Petrella, citato anche da Marracash in un dissing nel suo recente brano ‘Power Slap’ (“Ti ricordo, bimbo, chi saresti con ‘sta sberla/ Senza, senza l’estivo, senza Petrella/ È finita la pazienza”), quest’anno Petrella co-‘solo’ 4 brani del festival: quelli dei The Kolors (‘Tu con chi fai l’amore’), Elodie (‘Dimenticarsi alle 7’), Tony Effe (‘Damm ‘na mano’) e Gaia (‘Chiamo io chiami tu’).