Iltempo.it - Salvini: escalation preoccupante di episodi contro Fs

Leggi su Iltempo.it

Roma, 21 gen. (askanews) - "Abbiamo assistito a unache non abbiamo mai voluto evidenziare per senso di responsabilità e in attesa di raccogliere informazioni più precise anche alla luce delle inchieste e delle denunce". Lo ha detto il ministro dei Trasportinella sua informativa alla Camera sui disagi dei trasporti ferroviari degli ultimi tempi in Italia.