Salari da fame, il 10% dei lavoratori guadagna meno di 9 euro l'ora

Un lavoratore su dieci in Italia è a bassa retribuzione. Ovvero sotto la soglia, per il nostro Paese, di 8,9. Un’altra, ulteriore conferma, di quanto sia necessario introdurre uno minimo che restituisca dignità a tutti i. Il dato emerge da un report dell’Istat, nel quale si spiega che il 10,7% dei dipendenti è un low-wage earners, ovvero a bassa retribuzione. Questisono colori i quali hanno una retribuzione oraria uguale o inferiore ai due terzi del valore mediano nazionale e nel 2022 questa soglia per l’Italia è stata fissata a 8,9da, gap di genere e generazionale: il lavoro a più velocitàL’incidenza dei dipendenti a bassa retribuzione è più alta tra le donne (12,2% contro il 9,6% degli uomini), tra i giovani (23,6% fino ai 29 anni), e tra chi ha titolo di studio inferiore al diploma (18%).