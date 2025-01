Monzatoday.it - Said Beid prova a salvare il cagnolino incastrato in un cunicolo di 17 metri, ma trova una sorpresa

Leggi su Monzatoday.it

Dalla Brianza in provincia di Bergamo per cercare diBudino, un jack russel di 2 anni che da una settimana era rimastoin una tana. Neppure i vigili del fuoco erano riusciti arlo e a metterlo in salvo e non sentendo più abbaiare erano state perse tutte le speranze ed.