Oasport.it - Rugby, Quesada verso il Sei Nazioni: “Ci siamo guadagnati il rispetto degli avversari”

Prosegue il conto alla rovescia in vista del Sei2025 di, previsto dal 31 gennaio al 15 marzo. L’Italia, reduce dagli ottimi risultati della scorsa edizione (vittorie contro la Scozia e in Galles, pareggio in Francia), proverà a confermarsi tra le protagoniste del prestigioso torneo continentale per continuare il percorso di crescita intrapreso sotto la guida del coach Gonzalo.“Con lo scorso Seicisicuramenteuna volta di più ilpronti a competere mettendo sul campo la nostra identità e a proporre il nostro gioco: tutte le partite devono diventare un’opportunità per fare qualcosa di unico“, le dichiarazioni del CT azzurro in vista del debutto in programma il 1° febbraio a Edimburgo.“Rappresentare l’Italia in uno dei tornei sportivi più importanti al mondo è un onore.