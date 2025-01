Repubblica.it - Round di un milione di dollari per Almanax, la startup della sicurezza web3

Fondata a New York da Francesco Piccoli e Maxwell Watson, ha per obiettivo prevenire gli attacchi informatici multimilionari. A credere nel progetto Blockchain Builders Fund, Exor Ventures, Vento Ventures, Italian Angels for Growth (IAG), Eden Ventures by IAG, Moonbase